Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Disney+ ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en junio.

Las películas más vistas de Disney+.

5_ Spider-Man: No Way Home Con su identidad expuesta, Peter Parker ya no logra mantener su vida cotidiana apartada de los grandes peligros de ser un superhéroe. Al pedir ayuda a Doctor Strange, las amenazas se vuelven aún mayores, obligándolo a comprender qué significa realmente ser Spider-Man.

Las películas más vistas de Disney+.

6_ La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma La Federación de Comercio ha impuesto un bloqueo al pequeño planeta de Naboo, gobernado por la joven reina Amidala, como parte de un plan orquestado por el Sith Darth Sidious, quien desde el anonimato dirige a los neimoidianos que controlan la Federación. Los Jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz, el padawan Obi-Wan Kenobi, persuaden a Amidala de viajar a Coruscant, capital de la República y sede del Consejo Jedi, para intentar mediar ante esta amenaza. Pero al esquivar el bloqueo, la nave real queda dañada, lo que obliga a la tripulación a aterrizar en el desértico y remoto planeta Tatooine.

7_ El diablo viste de Prada En el frenético universo de la moda neoyorquina, la revista Runway es la referencia máxima. Dirigida con mano firme y elegancia por Miranda Priestly, trabajar allí representa un desafío intimidante para cualquiera que aspire a triunfar en ese ámbito. Para Andy Sachs, recién graduada, ser asistente de Miranda podría abrirle todas las puertas. No obstante, entre el reducido ejército de deslumbrantes redactoras de la revista, ella llama la atención por su aspecto descuidado. Andy entiende enseguida que, para prosperar en ese mundo, necesitará algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está justo frente a ella, ataviada con Prada de la cabeza a los pies.