Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Hulu ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.

Las películas más vistas de Hulu.

4_ Buena suerte, pásalo bien, no mueras (Good Luck, Have Fun, Dont Die) Un individuo que asegura provenir del futuro llega a un modesto restaurante de Los Ángeles. Su objetivo: reunir a personas inconformes para que, en el lapso de una sola noche, se sumen a una operación mundial destinada a frenar a una inteligencia artificial rebelde que pone en peligro la supervivencia del planeta.

5_ Rick y Morty Serie animada de comedia que sigue las aventuras de Rick Sánchez, un científico excéntrico que, tras veinte años de ausencia, vuelve para instalarse con su hija, su esposo y los hijos de ambos, Morty y Summer.

Las películas más vistas de Hulu.

8_ SEND HELP (Enviad ayuda) (Send Help) Cuando un accidente aéreo deja a una empleada capaz y a su insufrible jefe varados en una isla apartada, ella tendrá que recurrir a sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, pese a la tensa relación entre ellos.