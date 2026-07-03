Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Amazon Prime ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ Superman IV: En busca de la paz Tras el fracaso de la cumbre de desarme nuclear entre Estados Unidos y la URSS, el planeta queda al borde de una Tercera Guerra Mundial. Superman recibe una carta del pequeño Jeremy, que le suplica salvar al mundo de la inminente guerra atómica. Desoyendo a los sabios de Krypton, el Hombre de Acero anuncia ante la ONU que destruirá todas las armas nucleares, tanto del bloque oriental como del occidental.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

8_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4) Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— celebran la llegada de un nuevo miembro a la familia: Gru Junior, que parece venir dispuesto a hacerle la vida difícil a su padre. En esta ocasión, Gru deberá enfrentarse a su nuevo archienemigo, Maxime Le Mal y a su elegante y malvada novia, Valentina, lo que obliga a toda la familia a huir. Cuarta película de la saga “Gru, mi villano favorito”.