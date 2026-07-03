Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.
Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Amazon Prime ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.
4_ Superman IV: En busca de la paz
Tras el fracaso de la cumbre de desarme nuclear entre Estados Unidos y la URSS, el planeta queda al borde de una Tercera Guerra Mundial. Superman recibe una carta del pequeño Jeremy, que le suplica salvar al mundo de la inminente guerra atómica. Desoyendo a los sabios de Krypton, el Hombre de Acero anuncia ante la ONU que destruirá todas las armas nucleares, tanto del bloque oriental como del occidental.
8_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4)
Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— celebran la llegada de un nuevo miembro a la familia: Gru Junior, que parece venir dispuesto a hacerle la vida difícil a su padre. En esta ocasión, Gru deberá enfrentarse a su nuevo archienemigo, Maxime Le Mal y a su elegante y malvada novia, Valentina, lo que obliga a toda la familia a huir. Cuarta película de la saga “Gru, mi villano favorito”.
9_ La granja de Clarkson
Un año frenético, exigente y muy entretenido en la vida del agricultor más atípico del Reino Unido, Jeremy Clarkson. Acompaña a Jeremy y a su equipo del campo mientras se enfrentan a un clima impredecible, animales rebeldes, cosechas que no prosperan y una pandemia inesperada. Verás a Jeremy Clarkson como jamás lo habías visto.
10_ La leyenda de Vox Machina
Son una pandilla de camorristas inadaptados reciclados en mercenarios. A Vox Machina le atraen más el dinero fácil y la cerveza barata que proteger el reino. Pero cuando algo maligno lo amenaza, esta ruidosa cuadrilla entiende que nadie más restaurará el orden. Lo que empezó como otro encargo cualquiera se convierte en la historia del nacimiento de los nuevos héroes de Exandria.