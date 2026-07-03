Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Paramount+ ofrece la lista de las 10 series más vistas del miércoles 1 de julio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Paramount+.

4_ The Agency (La agencia) (The Agency) Martian, un agente infiltrado de la CIA, recibe la instrucción de abandonar su tapadera y regresar a la base de Londres. Cuando el amor que dejó en el pasado reaparece de forma inesperada, la chispa entre ambos vuelve a encenderse, poniendo en conflicto su carrera, su identidad real y la misión que lleva a cabo con lo que dicta su corazón, mientras los dos quedan atrapados en un juego letal de intrigas y espionaje internacional.

5_ Navy: Investigación criminal NCIS retrata a un grupo de agentes federales del Equipo de Respuesta de Casos Mayores del Servicio de Investigación Criminal de la Marina. En ocasiones abordan casos de terrorismo, ya que el NCIS investiga posibles atentados siempre que tengan alguna relación con la Armada. Su sede principal se encuentra en el Arsenal Naval de Washington, en Washington D. C. Al equipo suelen asignarle casos de alto perfil, como la muerte del asesor presidencial en misiles nucleares, una amenaza de bomba a bordo de un buque de guerra de la Armada, el fallecimiento de una celebridad durante la grabación de un reality show en una base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, además de amenazas terroristas y secuestros. No obstante, pueden recibir cualquier tipo de caso criminal siempre que esté vinculado con el Cuerpo de Marines o la Armada.