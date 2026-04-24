El router es un dispositivo fundamental en todos los hogares en la actualidad, ya que es el aparato que distribuye la señal y permite que los dispositivos se conecten a internet. Sin embargo, diversos factores externos pueden modificar su funcionamiento e impactar en las demoras de los artefactos para cumplir con sus funciones. De esta forma, surgen muchos trucos caseros cuyo fin es mejorar o mantener la calidad de la señal durante todo el día sin que afecte al rendimiento. Entre estas técnicas, aparece la opción de colocar una moneda arriba de este artefacto. Uno de los puntos más importantes, y principales, que se debe tener en cuenta al instalar un router en la propiedad es el sector de la casa en donde estará y la superficie del mueble. Estos detalles son clave, ya que el aparato debe estar estable, estático y estratégicamente ubicado para que funcione de manera correcta. Colocar una moneda encima de este dispositivo puede ayudar a mantenerlo estable o, incluso, mejorar la forma en la que se redistribuye la señal por todos los ambientes. Si bien no hay respaldos científicos para esta teoría, la moneda podría funcionar como una especie de antena o disipador para ayudar a reducir las variaciones en la señal del WiFi. Asimismo, por más pequeño que parezca una moneda, el leve peso de su contenido puede ayudar a mantener estable y evitar movimientos del router. Especialistas en redes coinciden en que este método no tiene efectos reales sobre la calidad del internet. Entre los principales argumentos que explican se destacan los siguientes: Los especialistas también advierten que la ubicación del router es clave para lograr una buena conexión. Hay ciertos lugares que conviene evitar: De esta manera, los expertos recomiendan priorizar una correcta ubicación del router antes que recurrir a soluciones caseras sin respaldo técnico.