Poner papel aluminio en el módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: IA).

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La calidad del internet en el hogar está influenciada considerablemente por la ubicación y el alcance del router Wi-Fi. Esta práctica se fundamenta en principios físicos relacionados con la propagación de ondas.

En numerosos hogares alrededor del mundo se ha popularizado un truco casero que es comúnmente descubierto accidentalmente o a través de redes sociales: colocar papel de aluminio en las antenas de un router Wi-Fi para mejorar la señal.

Qué es y para qué sirve exactamente

El propósito principal de este método es redirigir la señal inalámbrica para concentrarla en un área específica del hogar. Aunque no sustituye equipos especializados, el método puede ser útil para dirigir la señal hacia zonas específicas del hogar.

Funciona como un reflector de señal al ubicarse detrás del router

Puede reducir la dispersión del Wi-Fi hacia zonas innecesarias

Ayuda a enfocar la cobertura hacia espacios donde hay mayor uso

Se basa en la capacidad del metal para reflejar ondas electromagnéticas

Truco casero: mejora la señal de tu router Wi-Fi con papel de aluminio y principios físicos (foto: archivo).

Así es el procedimiento paso a paso

El sistema mencionado opera de manera análoga a una antena direccional, enfocando la señal en una dirección específica y minimizando las pérdidas en otras partes de la vivienda.

El procedimiento más habitual consiste en fabricar una clase de antena casera que amplifica la dirección de la señal.

Se utiliza cartón como base para conformar una forma curva en el reflector

Se recubre con aluminio para optimizar la reflexión de la señal

Se coloca detrás del router orientando hacia la zona deseada

Puede aumentar la estabilidad de la conexión en localizaciones específicas

Truco casero para mejorar la señal del Wi-Fi usando papel de aluminio (foto: archivo). Imagen creada con ChatGPT

Por qué este truco sí funciona

El papel de aluminio, al ser un material conductor, tiene la capacidad de reflejar parte de estas ondas. Cuando se coloca detrás del router con una forma curva, actúa como un reflector que redirige la señal en una dirección específica, en lugar de permitir que se disperse de manera uniforme en todas las direcciones.

Este principio es similar al de las antenas parabólicas utilizadas en telecomunicaciones, donde la forma curva permite concentrar la señal en un punto o dirigirla hacia una zona concreta.

El funcionamiento de este truco se explica a partir del comportamiento de las ondas electromagnéticas, que son las encargadas de transportar la señal del Wi-Fi.

Estas ondas se propagan en múltiples direcciones desde el router y pueden debilitarse al atravesar obstáculos como paredes, muebles o incluso interferencias de otros dispositivos electrónicos.

En el caso del uso doméstico, esta adaptación casera no aumenta la potencia del router, pero sí optimiza la distribución de la señal disponible dentro del espacio.