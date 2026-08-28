El café usado y el bicarbonato de sodio son dos productos habituales del hogar que también pueden reutilizarse para algunas tareas de limpieza. Una de las prácticas que se popularizaron en las redes consiste en colocarlos en el lavarropas para aprovechar sus propiedades.

Aunque no reemplaza el jabón líquido tradicional, ayuda a absorber humedad y a neutralizar malos olores. No obstante, se debe usar con precaución para no dañar la maquinaria ni arruinar la ropa.

Para qué sirve tirar café usado con bicarbonato de sodio en el lavarropas

Esta combinación se usa principalmente como un complemento para combatir olores fuertes y realizar limpiezas ocasionales del lavarropas. El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores, mientras que los restos secos de café pueden absorber humedad.

Entre los usos que se le atribuyen se encuentran:

Neutralizar malos olores presentes en prendas como toallas o ropa deportiva.

Absorber parte de la humedad residual ,

Ayudar en la limpieza ocasional del tambor, especialmente durante ciclos sin ropa.

Reutilizar los restos del café antes de descartarlos.

Complementar otros productos de limpieza de manera económica.

Si se realiza el proceso con ropa, se recomienda poner los ingredientes en una bolsita de tela o filtro bien cerrado.

Esta combinación se usa principalmente como un complemento para combatir olores fuertes y realizar limpiezas ocasionales del lavarropas. Chat GPT / Elcronistausa

Paso a paso: cómo tirar café usado con bicarbonato de sodio correctamente

En primer lugar, el café debe estar seco, ya que si se coloca húmedo puede provocar manchas y resultados indeseados.

Dejar que el café usado se seque. Ponerlo dentro de una bolsa de tela pequeña o filtro bien cerrado. Incorporar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. Se recomienda su uso en ropa oscura, deportiva y toallas , y evitarlo sobre prendas blancas o claras. Se puede usar para limpiar el tambor, con un ciclo de lavado vacío.

Por qué recomiendan tirar café usado con bicarbonato de sodio en el lavarropas

La recomendación se popularizó principalmente porque permite combinar dos ingredientes económicos y fáciles de conseguir con propiedades diferentes.

El bicarbonato puede contribuir a neutralizar olores y aflojar determinados residuos, mientras que el café seco ayuda a absorber parte de la humedad y permite reutilizar un desecho domestico que por lo general termina en la basura.

Su uso debe ser ocasional y con pequeñas cantidades.