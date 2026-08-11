Dentro de las rutinas caseras de limpieza, el bicarbonato de sodio se ha posicionado como uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades para absorber malos olores y ayudar a mantener los ambientes frescos.

En ese sentido, colocarlo alrededor de la base de inodoro es un truco doméstico sencillo para ayudar a absorber cualquier tipo de humedad y neutralizar los olores que puedan concentrarse en el baño.

Colocar bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: para qué sirve

El bicarbonato actúa como un absorbente natural que puede ayudar a reducir la humedad superficial en el baño.

Al colocarlo alrededor de la base del inodoro se busca mantener esta área más seca. T ambién sirve para facilitar la remoción de suciedad y neutralizar malos olores.

Para utilizarlo tan sólo será necesario espolvorear una capa fina alrededor de la base del inodoro y dejarla actuar durante varias horas para luego retirar el producto con una escoba o paño y repetir cuando se lo considere necesario.

El bicarbonato es sumamente utilizado dentro de las rutinas de limpieza caseras. Shutterstock

Ventajas de usar bicarbonato de sodio para la limpieza del baño

Además de absorber la humedad, este elemento destaca por

No dejar fragancias intensas

Ser sencillo de aplicar

Estar comúnmente presente en los hogares

Reducir el uso de químicos agresivos.

El consejo es siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener los productos lejos del rostro.