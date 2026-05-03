El vinagre blanco, un ingrediente presente en casi todos los hogares, es capaz de ofrecer muchas más soluciones y usos que aquellos meramente culinarios. Por ejemplo, al momento de eliminar las manchas de moho de las paredes de la casa, que generan incomodidades estéticas, se posiciona como un truco casero accesible para incluir en las rutinas de limpieza y eliminarlas con facilidad sin dañar la pintura. El moho es un tipo de hongo microscópico que se desarrolla cuando hay humedad, poca ventilación y superficies porosas, como pintura, yeso o madera. En estas condiciones, las esporas se adhieren a la pared, comienzan a crecer y producen manchas negras, verdes o grisáceas que suelen verse en baños, cocinas o habitaciones con condensación Para poner en práctica este truco es necesario Es importante considerar que esta solución sólo será efectiva si la problemática es superficial, pues en situaciones de humedad constante se necesitará de un tratamiento específico avalado por especialistas.