Cada vez más personas usan este truco para aromatizar su hogar por sus múltiples beneficios.

Hervir nuez moscada con canela se ha convertido en un truco casero cada vez más popular entre quienes buscan aromatizar los ambientes sin recurrir a aerosoles o fragancias artificiales.

La combinación de estas especias libera un aroma intenso que se expande por la casa, por lo que muchas personas lo usan como un aromatizante natural de bajo costo.

Hervir nuez moscada con canela Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Para qué sirve hervir nuez moscada con ramas de canela en casa?

Entre los usos más destacados de encuentran:

Aromatizar ambientes de forma natural

Neutralizar malos olores en espacios como la cocina, el baño o habitaciones cerradas

Generar una sensación de calidez y confort

Crear un ambiente relajante

¿Cómo hervir nuez moscada con ramas de canela en casa correctamente?

La preparación es sencilla:

Colocar una o dos ramas de canela en una olla con agua. Agregar una pequeña cantidad de nuez moscada rallada. Llevar la mezcla a ebullición. Una vez que hierva, bajar el fuego para que continúe liberando vapor de forma constante. Dejar que el vapor perfume el ambiente durante varios minutos.

El efecto aromático suele mantenerse entre 30 minutos y una hora, dependiendo de la cantidad de agua y la intensidad del fuego. Si el agua se evapora, puede agregarse más para prolongar el aroma, e incluso la preparación puede reutilizarse una o dos veces más, aunque perderá intensidad. Como medida de seguridad, se recomienda no dejar la olla hirviendo sin supervisión