El mole de frijoles con chocolate negro es uno de los platos más representativos de la cocina de América Latina y, en su versión moderna, se prepara en menos de una hora con ingredientes de cualquier supermercado. Esta receta rinde seis porciones y combina frijoles negros, especias tradicionales y chocolate al 85% en un guiso espeso, sabroso y nutritivo. La base del mole tiene raíces precolombinas: el cacao y los frijoles eran ingredientes centrales en la cocina mesoamericana mucho antes de la llegada de los españoles. La versión que se presenta aquí incorpora chiles, comino, canela y orégano junto con maíz dulce y queso desmenuzado para un resultado que equilibra lo tradicional con lo cotidiano. Esta receta utiliza productos de fácil acceso, muchos de ellos en conserva, lo que reduce el tiempo de preparación sin sacrificar sabor. Los ingredientes se dividen en la base del guiso, las especias que definen el mole y los toppings finales. Los frijoles negros se pueden reemplazar por frijoles rojos o cualquier otro tipo de alubia. El queso y la crema agria tienen versiones veganas disponibles en la mayoría de los supermercados. La cocción se realiza en olla con función de tostar, configurada a 130 °C durante 45 minutos en total. El proceso tiene cuatro pasos y no requiere supervisión constante. Paso 1: Introducir la olla en el aparato, cerrar la tapa y seleccionar la función TOSTAR a 130 °C por 45 minutos. Iniciar el ciclo. Paso 2: Cuando el aparato indique que el precalentamiento terminó, agregar el aceite, el ajo y la cebolla. Remover, cerrar la tapa y cocinar durante 5 minutos. Paso 3: Incorporar los frijoles con su jugo, los tomates, el caldo, las especias, el Tabasco, el azúcar de coco, la sal y 50 g de chocolate. Remover, cerrar la tapa y cocinar 30 minutos. Agregar el maíz escurrido, remover y dejar cocinar los 10 minutos restantes. Paso 4: Al terminar la cocción, añadir los 30 g restantes de chocolate negro y remover hasta integrar. Servir con queso desmenuzado, crema agria y cilantro fresco.