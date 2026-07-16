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El bicarbonato de sodio y el limón son dos elementos presentes en casi todos los hogares que pueden tornarse de especial utilidad al momento de complementar las rutinas de limpieza del hogar.
Juntos permiten crear una mezcla que puede ayudar a desprender suciedad, eliminar residuos y facilitar el aseo de superficies difíciles.
Mezclar bicarbonato de sodio con el jugo de un limón: por qué lo recomiendan
El bicarbonato de sodio es un abrasivo leve y gentil, capaz de ayudar a neutralizar malos olores, mientras que el jugo de limón aporta a la mezcla ácido cítrico, capaz de disolver restos de sarro, grasa y residuos minerales. Además, puede brindar una nota aromática fresca y agradable.
Cómo se prepara esta mezcla
- Colocar unas cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente
- Añadir el jugo de un limón recién exprimido
- Utilizar la mezcla para limpiar con ayuda de un paño, cepillo o esponja
Bicarbonato de sodio y jugo de limón: para qué se usa
Esta mezcla puede utilizarse para
- Limpiar piletas de baño y cocina
- Facilitar la remoción de restos de jabón o grasa
- Neutralizar malos olores
- Complementar el aseo de tablas de cortar