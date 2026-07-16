El bicarbonato de sodio y el limón son dos elementos presentes en casi todos los hogares que pueden tornarse de especial utilidad al momento de complementar las rutinas de limpieza del hogar.

Juntos permiten crear una mezcla que puede ayudar a desprender suciedad, eliminar residuos y facilitar el aseo de superficies difíciles.

Mezclar bicarbonato de sodio con el jugo de un limón: por qué lo recomiendan

El bicarbonato de sodio es un abrasivo leve y gentil, capaz de ayudar a neutralizar malos olores, mientras que el jugo de limón aporta a la mezcla ácido cítrico, capaz de disolver restos de sarro, grasa y residuos minerales. Además, puede brindar una nota aromática fresca y agradable.

El limón es un gran aliado para las rutinas de limpieza caseras. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se prepara esta mezcla

Colocar unas cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente

Añadir el jugo de un limón recién exprimido

Utilizar la mezcla para limpiar con ayuda de un paño, cepillo o esponja

Bicarbonato de sodio y jugo de limón: para qué se usa

Esta mezcla puede utilizarse para

Limpiar piletas de baño y cocina

Facilitar la remoción de restos de jabón o grasa

Neutralizar malos olores

Complementar el aseo de tablas de cortar

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.