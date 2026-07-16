¿Qué agua recomiendan los especialistas para beber todos los días?

El agua es indispensable para el funcionamiento del organismo y es vital para una buena salud.

Sin embargo, existe una duda que se repite en millones de hogares: ¿qué tipo de agua conviene beber todos los días?

Mientras algunas personas prefieren el agua embotellada, otras eligen instalar filtros en sus hogares o simplemente consumen la que sale de la canilla. Cada alternativa tiene ventajas y limitaciones que conviene conocer antes de consumir.

¿Qué agua se recomienda para beber todos los días?

En líneas generales, el agua de la canilla es la mejor opción para el consumo diario siempre que provenga de una red de agua potable que cumpla con los controles sanitarios establecidos por las autoridades.

A diferencia del agua embotellada, distintos estudios detectaron la presencia de microplásticos en muchas botellas comerciales.

Aunque los científicos continúan investigando los posibles efectos de estas partículas sobre la salud, cada vez más expertos recomiendan reducir el consumo de agua embotellada cuando existe una alternativa segura proveniente de la red pública.

¿Cuándo conviene optar por agua filtrada?

Mantener una buena hidratación es fundamental para el cuidado de la salud. Shutterstock

No todas las redes hidráulicas ofrecen las mismas condiciones . En algunas regiones pueden registrarse problemas de infraestructura, cañerías antiguas o episodios de contaminación que afectan la calidad del agua potable.

En esos casos, antes de consumir agua directamente de la canilla, es importante verificar los informes oficiales sobre la calidad del suministro.

Si existen dudas sobre su salubridad o se detectan riesgos para la población, el agua filtrada se convierte en una alternativa recomendable , siempre que el sistema de filtración sea adecuado y reciba el mantenimiento correspondiente.

Entonces, ¿se puede tomar agua embotellada?

Sí, el agua embotellada puede consumirse, pero los especialistas consideran que no debería convertirse en la primera opción cuando existe acceso a una red de agua potable segura.

Por ese motivo, el agua embotellada suele reservarse para situaciones específicas, como viajes, emergencias o regiones donde la red de agua potable no reúne las condiciones sanitarias necesarias. En esos casos, representa una alternativa práctica hasta contar con una fuente de agua segura.