Al pensar en una alimentación saludable, los frutos secos se posicionan como un grupo alimenticio clave, pues aportan nutrientes esenciales para el organismo y se convierten en excelentes aliados para preservar la salud.

De acuerdo con Mayo Clinic todos los frutos secos contienen fibra, un compuesto que contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre y que además aumenta la sensación de saciedad, por lo que los expertos en nutrición los consideran excelentes colaciones para media mañana o media tarde.

De esta manera, si bien las almendras y las nueces son opciones de gran valor nutricional para añadir a la dieta, existe otra alternativa baja en calorías y rica en vitaminas que vale la pena probar.

El fruto seco bajo en calorías que aporta grandes beneficios a la salud

Las castañas son un alimento ideal para consumir especialmente cuando inicia la temporada otoño-invierno, como sucede en general con la mayoría de los frutos secos. Así, la Fundación Española de Nutrición (FEN) destaca su aporte de fibra, potasio, fósforo, tiamina y vitamina B6.

En esa misma línea, se resalta su abundancia en hidratos de carbono complejos, pues estos compuestos son una de las principales fuentes de energía del organismo, por lo que las castañas son además una opción ideal para combatir la fatiga.

Las castañas son gran fuente de fibra.

Además, la FEN afirma que “ la castaña es uno de los frutos secos de menor contenido calórico ” . Esta cualidad la diferencia de otros alimentos del mismo grupo, que, por el contrario, se caracterizan por ser gran fuente de calorías.

Por su parte, la vitamina B6, abundante en la castaña, es fundamental para mantener saludable al sistema nervioso y al sistema inmunitario, así como también cumple un rol protagónico en el desarrollo cerebral.

Cómo debe consumirse este fruto seco rico en fibra y vitaminas

Las castañas crudas son fuentes de taninos, compuestos capaces de provocar molestias intestinales. Es por ello que la recomendación de los expertos apunta a dejar reposar este fruto seco por un periodo de aproximadamente 10 días, lo que ayudará a que los niveles del compuesto disminuyan.

No obstante, lo aconsejable es asarlas u hornearlas para que el organismo pueda digerirlas con facilidad.

Cómo incorporar este fruto seco a la dieta

Si bien por su delicioso sabor es sencillo de incorporar a cualquier comida, aquí dejamos algunas ideas para facilitarte la tarea

En la avena matutina

Como topping de panqueques

En ensaladas con arándanos y queso feta

Hecha crema

Es fundamental que conservar las castañas en un lugar fresco para que duren más tiempo y consumirlas siempre como parte de una dieta variada.