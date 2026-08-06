En la apertura de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.08 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.38%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió 0.40%, pero en el último año retrocedió -8.22%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de abril de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 14.52%, es mayor que su volatilidad anual del 11.46%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En el día 1, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento constante de la moneda en comparación con los días anteriores.

Por otro lado, la percepción en el mercado es de optimismo, lo que sugiere que la apreciación del Peso podría continuar, impulsada por factores económicos favorables. Es importante monitorear esta tendencia para entender su sostenibilidad a largo plazo.

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Conocé la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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