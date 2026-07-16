Los lentes inteligentes prometen cambiar la forma en que las personas capturan imágenes y videos en su vida cotidiana, pero su avance también comenzó a generar nuevas restricciones

Los lentes inteligentes prometen cambiar la forma en que las personas capturan imágenes y videos en su vida cotidiana, pero su avance también comenzó a generar nuevas restricciones. Por ello, el estado de Nueva York decidió limitar su uso en edificios judiciales.

La nueva política del Sistema Unificado de Tribunales prohíbe el ingreso con estos dispositivos a todos los edificios judiciales del estado para evitar grabaciones encubiertas y reforzar la protección de la privacidad de jueces, jurados, testigos, víctimas y demás participantes de los procesos judiciales.

Castigarán una por una a todas las personas que usen lentes inteligentes dentro de los Tribunales de Nueva York: ¿Por qué se toma esta decisión?

Las autoridades responsables de la decisión buscan impedir grabaciones encubiertas dentro de los tribunales y proteger la privacidad. Se considera que estos artefactos representan un riesgo porque permiten registrar imágenes y sonido de forma discreta y puede facilitar la difusión de información confidencial.

La medida alcanza a:

Abogados

Empleados judiciales

Periodistas

Testigos

Litigantes

Familiares

Cualquier visitante

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¿Qué pasará si alguien usa lentes inteligentes dentro de los Tribunales de Nueva York?

La nueva política que entrará pronto en vigor no solo prohíbe usar lentes dentro de los edificios judiciales, sino también ingresarlos.

En este contexto, quienes lleguen con gafas inteligentes, sean con o sin graduación, no podrán ingresar al tribunal con ellas puestas y deberá entregarlas al personal de seguridad para que queden resguardadas mientras permanezca en el edificio.

¿A partir de cuándo entra en vigencia la norma que prohíbe usar lentes inteligentes dentro de los Tribunales de Nueva York?

La nueva normativa entrará en vigor el 20 de julio de 2026, y será aplicable a todas las instalaciones del Sistema Unificado de Tribunales de Nueva York, lo que incluye aproximadamente 1.240 tribunales estatales, de condado, municipales y de aldea.

Nueva York será el primer estado en tener una normativa que regule este tipo de dispositivos, en un contexto en el que el uso de estos lentes aumentó exponencialmente, impulsando incidentes de grabaciones no autorizadas.



