Ingresar a Estados Unidos exige cumplir con estrictos requisitos migratorios y presentar la documentación adecuada ante las autoridades de control.

Un error al momento de identificarse puede tener consecuencias mucho más graves que la simple negativa de ingreso.

En ese contexto, CBP (Customs and Border Protection) recordó que existe un documento que no autoriza la entrada al país y cuya presentación en un aeropuerto estadounidense puede derivar en un proceso de inadmisión y deportación inmediata .

¿Qué documento puede provocar una deportación inmediata en Estados Unidos?

Se trata de la Border Crossing Card (BCC), también conocida como visa láser o Formulario DSP-150.

Aunque este documento permite el ingreso legal a Estados Unidos en determinados supuestos, no puede utilizarse como único permiso para ingresar al país por vía aérea .

La autorización fue diseñada principalmente para cruces terrestres desde México, por lo que utilizarla fuera de las condiciones para las que fue emitida puede derivar en sanciones migratorias.

¿En qué casos sí puede utilizarse la Border Crossing Card?

James Tourtellotte

La BCC sí permite ingresar legalmente a Estados Unidos, pero únicamente bajo las condiciones para las que fue emitida.

Entre ellas se encuentran:

Cruzar la frontera por vía terrestre .

Permanecer dentro de la franja fronteriza autorizada .

Respetar el tiempo máximo de permanencia permitido por las autoridades estadounidenses.

Utilizar el documento exclusivamente para los fines previstos por la normativa migratoria.

Quienes pretendan viajar más allá de esos límites o ingresar por otros medios deberán cumplir con los requisitos migratorios correspondientes.

¿La Border Crossing Card reemplaza al pasaporte o a la visa?

No. Aunque la BCC incorpora funciones migratorias específicas, no sustituye automáticamente la documentación exigida para todos los tipos de ingreso a Estados Unidos .

Por ese motivo, antes de viajar es importante verificar cuáles son los documentos requeridos según el medio de transporte y el tipo de viaje, ya que las exigencias no son las mismas para quienes cruzan la frontera terrestre que para quienes llegan en un vuelo internacional.

¿Qué documentos sí permiten ingresar legalmente a Estados Unidos?

Para evitar inconvenientes, los viajeros deben verificar que cuentan con la documentación correcta antes de abordar un vuelo.

Dependiendo del caso, las autoridades pueden exigir:

Pasaporte vigente .

Visa americana válida .

Otros permisos migratorios autorizados por el gobierno de Estados Unidos.

La documentación requerida dependerá de la nacionalidad del viajero y del motivo del viaje.