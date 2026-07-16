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La base de maquillaje es uno de los productos más importantes en cualquier rutina, pero para elegir la textura adecuada puede marcar una gran diferencia en el acabado y la duración del maquillaje.
Entre las opciones más populares se encuentran la base líquida y la base en crema, cada una con características pensadas para distintos tipos de piel y necesidades.
Base de maquillaje líquida o en crema: ¿Cuál es la diferencia?
Aunque ambas están diseñadas para unificar el tono de la piel y cubrir imperfecciones, la base de maquillaje líquida y la base en crema ofrecen resultados diferentes.
La diferencia radica en su textura, el nivel de cobertura, el acabado que dejan sobre la piel y la cantidad de hidratación que aportan. Mientras que las líquidas suelen ser más ligeras, las bases en crema son más densas pero ofrecen mejor cobertura.
Base de maquillaje líquida: características
La base líquida es una de las más utilizadas porque existe una amplia variedad de fórmulas y acabados. Entre sus principales características:
- Tiene una textura ligera o de densidad media
- Ofrece una cobertura modulable, de ligera a alta según la fórmula
- Se difumina fácilmente con brocha, esponja o dedos
- Está disponible para acabados mate, natural, satinado o luminoso
- Generalmente ofrece un aspecto más natural
- Existe una gran variedad de opciones según el tipo de piel
Base de maquillaje en crema: características
La base en crema tiene una consistencia más espesa y suele ofrecer una cobertura superior. Dentro de esta categoría se encuentran las bases de tipo Cushion, que incorporan una fórmula cremosa o medianamente líquida impregnada en una esponja compacta para facilitar la aplicación.
Se caracteriza por:
- Tener una textura más consistente
- Ofrece una cobertura de media a alta
- Acabado generalmente luminoso o satinado
- Aporta una mayor sensación de hidratación
- Ayuda a disimular manchas, rojeces e imperfecciones con menos producto
- Las versiones Cushion permiten realizar retoques rápidos
¿Qué base de maquillaje conviene comprar según el tipo de piel?
Si bien se recomienda acudir a un dermatólogo o cosmetólogo antes de tomar una decisión, se puede tomar como guía:
- Base líquida: se recomienda para piel grasa en las fórmulas oil free o con acabado mate, para piel mixta según cada zona del rostro, y para piel normal
- Base en crema: se recomienda para pieles secas por su textura, pieles normales y pieles maduras en sus fórmulas más hidratantes
Existe más tipos de base, por lo que no es necesario reducirse a estas opciones. En cualquiera de los casos, se aconseja visitar a un especialista para recibir una guía personalizada.