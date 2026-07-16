La mezcla de detergente, jugo de limón y azúcar se convirtió en una alternativa casera para eliminar manchas resistentes en el hogar. Gana terreno como opción económica y menos agresiva frente a los limpiadores industriales.

Especialistas en limpieza doméstica explican que la fórmula une el poder desengrasante del detergente, la acción abrasiva del azúcar y las propiedades desinfectantes del limón. Se usa principalmente en cocinas, baños y superficies con grasa o sarro.

¿Para qué sirve mezclar detergente, limón y azúcar?

Cada ingrediente cumple una función puntual. El detergente disuelve grasa y restos de alimentos, mientras que el azúcar actúa como abrasivo suave sin rayar materiales delicados.

El jugo de limón aporta ácido cítrico, capaz de disolver sarro y manchas de óxido en zonas húmedas. También neutraliza olores y suma un efecto pulidor a superficies opacas.

La mezcla de detergente, jugo de limón y azúcar se convirtió en una alternativa casera para eliminar manchas resistentes en el hogar. Fuente: Shutterstock

¿Cómo se prepara la mezcla y qué cuidados hay que tener?

La preparación es simple y no requiere ingredientes costosos. Alcanza con combinar los tres elementos hasta lograr una pasta homogénea lista para aplicar.

Pasos para preparar y usar la mezcla

1- Mezclar dos cucharadas de detergente, el jugo de medio limón y una cucharada de azúcar.

2- Aplicar la pasta con una esponja sobre la superficie a limpiar.

3- Frotar con movimientos circulares para que el azúcar actúe como abrasivo.

4- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos en manchas difíciles.

5- Enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio.