Dejar el cargador enchufado representa un peligro para la seguridad de las personas y sus dispositivos.

Cargar el celular, la computadora o cualquier otro dispositivo electrónico forma parte de la rutina diaria de millones de personas.

Sin embargo, una vez que la batería llega al 100%, es muy común dejar el cargador enchufado a la corriente durante horas o incluso días.

Aunque se trata de un hábito cotidiano, cada vez más especialistas recomiendan prestar atención a esta práctica.

¿Qué ocurre si dejas el cargador enchufado sin usarlo?

Aunque el dispositivo ya no esté conectado, el cargador sigue consumiendo electricidad mientras permanece enchufado a la corriente. A simple vista parece inactivo, pero continúa recibiendo energía de forma constante.

Este fenómeno, conocido como consumo fantasma o consumo en espera, puede parecer insignificante cuando se trata de un solo cargador. Pero al sumarse otros dispositivos conectados, el gasto eléctrico puede incrementarse.

El cargador permanece bajo tensión eléctrica durante todo ese tiempo, lo que puede acelerar el desgaste de sus componentes internos y reducir su vida útil .

¿Por qué se recomienda desenchufarlo?

Dejar el cargador conectado puede generar un sobrecalentamiento. Fuente: Shutterstock

Los expertos coinciden en que retirar el cargador una vez finalizada la carga ofrece varios beneficios tanto para el equipo como para la seguridad del hogar.

Entre las principales razones se destacan:

Reduce el consumo eléctrico innecesario.

Ayuda a prolongar la vida útil del cargador.

Disminuye el calentamiento del adaptador.

Reduce el riesgo de daños por subidas de tensión.

Contribuye a evitar incidentes con cargadores deteriorados o de baja calidad.

Aunque el riesgo es bajo cuando se utilizan cargadores certificados y en buen estado, adoptar este hábito puede ayudar a prevenir problemas a largo plazo .

¿Existe riesgo de incendio?

En condiciones normales, un cargador original o certificado no debería representar un peligro por permanecer enchufado una vez finalizada la carga.

El riesgo aumenta especialmente si el cable está desgastado o cortado, si se utilizan cargadores sin certificación o si el adaptador permanece cubierto por ropa u otros objetos que dificultan su ventilación.

¿Cuál es la mejor forma de cuidar el cargador?

Además de desenchufarlo cuando termina la carga, los especialistas recomiendan adoptar algunos hábitos para prolongar su vida útil.

Entre ellos:

Utilizar siempre cargadores originales o certificados.

Evitar doblar el cable de manera excesiva.

No dejarlo conectado durante largos períodos sin necesidad.

Mantenerlo alejado de fuentes de humedad y calor.

Revisar periódicamente que no presente daños visibles.

Estas medidas ayudan a conservar el funcionamiento del accesorio y a reducir posibles inconvenientes.