La renovación alcanzará a cerca de dos millones de beneficiarios del programa SNAP y se realizará de manera automática.

Nueva York confirmó que modernizará el sistema de tarjetas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) con el objetivo de reforzar las seguridad de millones de beneficiarios.

El estado busca reemplazar las actuales con bandas magnéticas por nuevos modelos con chip, una tecnología diseñada para evitar el robo de fondos con métodos de clonación de tarjetas.

El estado de Nueva York iniciará el reemplazo gradual de las tarjetas EBT actuales por un nuevo modelo con chip a partir del primer trimestre de 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Todas las tarjetas EBT quedarán sin validez y se reemplazarán por nuevas versiones con chip: ¿Cuándo llega este cambio?

Se iniciará el reemplazo gradual de las tarjetas actuales a partir del primer trimestre del 2027. La renovación alcanzará a cerca de dos millones de beneficiarios del programa SNAP y se realizará de manera automática.

Esto quiere decir que los titulares no tendrán que solicitar una nueva tarjeta: recibirán una notificación con las instrucciones que corresponden previo al envío de la tarjeta para que sepan qué pasos seguir.

Nuevas tarjetas EBT: ¿Por qué se toma esta decisión?

La medida fue anunciada por la Gobernadora Kathy Hochul y forma parte de un plan para combatir el fraude conocido popularmente como “skimming”, una práctica usada para copiar la información de las tarjetas para acceder ilegalmente a los beneficios.

Con esta nueva incorporación, además de proteger a las tarjetas EBT de este escenario, dan la posibilidad de realizar pagos sin contacto.

Seguridad: ¿Cómo proteger las tarjetas EBT antes del cambio?

Hasta que comience la distribución de las nuevas tarjetas, las autoridades recomiendan reforzar las medidas de seguridad para evitar el robo de beneficios:

Activar el bloqueo y desbloqueo de la tarjeta desde la aplicación ebtEDGE o el portal para beneficiarios

Modificar el PIN periódicamente y utilizar una combinación difícil de adivinar

Deshabilitar las compras en línea si no se utilizan

Limitar las transacciones fuera del estado cuando no sean necesarias

Por último, no compartir nunca el número de la tarjeta ni el PIN, ya que ningún organismo oficial solicitará esos datos por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto.