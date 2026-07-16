China vuelve a sorprender con un megaproyecto de infraestructura que promete revolucionar el transporte aéreo mundial. Se trata del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, una terminal que será construida íntegramente sobre una isla artificial frente a la costa de la ciudad de Dalian y que tendrá capacidad para recibir 80 millones de pasajeros al año cuando opere a pleno.

El proyecto busca responder al crecimiento del tráfico aéreo en el noreste de China y posicionar a Dalian como uno de los principales centros de conexión de Asia, gracias a una infraestructura de última generación y un diseño sin precedentes.

Proyectan el aeropuerto marítimo más grande del mundo

El Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan estará ubicado en una isla artificial ganada al mar en la bahía de Jinzhouwan, frente a la ciudad portuaria de Dalian, en la provincia china de Liaoning.

La obra contempla la creación de una plataforma marítima de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en uno de los mayores proyectos aeroportuarios construidos sobre terreno recuperado al mar.

La elección de esta ubicación responde a la falta de espacio para ampliar el actual Aeropuerto Internacional Dalian Zhoushuizi, que ya opera cerca de su límite de capacidad.

Se prevé que las operaciones inicien completamente entre 2030 y 2035. Cuando finalicen todas las etapas de construcción, el aeropuerto podrá movilizar:

80 millones de pasajeros por año

540.000 operaciones aéreas anuales

1 millón de toneladas de carga al año

El Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan representa una de las obras de infraestructura más ambiciosas del siglo. Dalian International Airport

Tendrá tecnología de última generación

El Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan incorporará sistemas inteligentes para mejorar la experiencia de los pasajeros y aumentar la eficiencia operativa. Entre las innovaciones previstas figuran:

Procesos automatizados de check-in

Sistemas inteligentes de gestión de equipaje

Controles migratorios digitalizados

Tecnología avanzada para navegación aérea

Soluciones de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental

El objetivo es reducir tiempos de espera y optimizar las operaciones aeroportuarias.