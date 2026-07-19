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En los departamentos, cada decisión de diseño puede transformar radicalmente la experiencia de habitar el espacio. Por esta razón, una tendencia silenciosa comenzó a consolidarse en 2025: las camas rebatibles, una alternativa que redefine el dormitorio —o el área que cumple esa función— sin comprometer la comodidad.
A diferencia de la cama tradicional, este sistema permite liberar metros cuadrados en segundos, clave para quienes trabajan desde casa o viven en monoambientes donde cada rincón cuenta.
La opción para ampliar tu espacio sin cambiar de hogar
El éxito de las camas rebatibles se debe, en gran medida, a la amplia variedad de diseños que presenta el mercado actual. Estos muebles pueden integrarse a placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, logrando así un mueble multifuncional que se adapta a estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos.
Durante el día, las camas rebatibles pueden “desaparecer” en una estructura vertical u horizontal, generando un espacio que puede funcionar como living, oficina, estudio o zona de entrenamiento.
Al caer la noche, el mueble se reconfigura y se convierte en una cama convencional, equipada con un colchón estándar y un soporte firme.
Cama rebatible: razones que impulsan su popularidad
Las razones que sustentan esta tendencia son evidentes:
- Mayor durabilidad gracias a herrajes reforzados y bisagras de alta resistencia.
- Mantenimiento sencillo, igual que cualquier mueble de melamina o madera.
- Protección del colchón, porque permanece guardado y libre de polvo durante el día.
- Aprovechamiento estético, ya que el frente puede incluir espejos, estantes, nichos o paneles decorativos que suman diseño y amplitud visual.
A esto se suma algo clave para los departamentos pequeños: la capacidad de multiplicar el espacio útil sin obras ni gastos de remodelación.