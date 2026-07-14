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Los restos de café usado, que generalmente terminan en la basura, pueden convertirse en realidad en un comodín sumamente valioso dentro del hogar. Si se lo mezcla con canela en polvo dentro de un frasco, puede crearse un aromatizador casero ideal para los amantes de perfumar todos sus espacios.
Además de darle una segunda vida a este residuo, la combinación permite neutralizar olores y aporta un aroma cálido a cualquier espacio en el que se lo coloque.
Juntar café usado con canela: por qué lo recomiendan
Por un lado, el café conserva parte de su aroma incluso después de haber sido preparado, mientras que la canela aporta una nota cálida e intensa. Juntos pueden utilizarse para
- Aromatizar cocinas, baños y habitaciones
- Neutralizar malos olores después de cocinar
- Perfumar armarios y alacenas
- Dar una segunda vida a los restos de café
Cómo preparar esta mezcla casera de café con canela
Para elaborar esta mezcla se necesita de pocos ingredientes, como
- Café usado completamente seco
- Canela en polvo
- Un frasco de vidrio limpio
Las cantidades variarán en función del tamaño del frasco.
Los ingredientes deben colocarse dentro y el frasco puede dejarse destapado en el lugar que se desee perfumar para que pueda liberarse la fragancia. Lo ideal es ir reemplazando los ingredientes a medida que el aroma pierda intensidad.