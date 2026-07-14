En la sesión de apertura de este martes, 14 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.49 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.24% en relación con el día anterior.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado un descenso, con una variación semanal de -0.16% y una variación anual de -6.13%.

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Conocé la cotización de este martes, 14 de julio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue del 6.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que muestra un incremento en su valor en relación a los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables.

La tendencia positiva del peso indica confianza en el mercado, lo que podría resultar en un aumento en la inversión extranjera y mejorar la estabilidad económica del país.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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