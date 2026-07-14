En la sesión de apertura de este martes, 14 de julio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.37 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.49% en relación con el día anterior.

En la última semana la cotización del Peso dominicano retrocedió -0.48% y en el último año acumula una caída de -6.31%, mostrando una tendencia de depreciación.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es del 6.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.34%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días pasados, esto indica que la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, lo que podría beneficiar a importadores y viajeros.

En los días anteriores, la tendencia había mostrado fluctuaciones, pero el cambio hacia una tendencia al alza es un indicativo favorable para la economía local. Este aumento en la cotización sugiere una posible recuperación de la confianza en el Peso dominicano en el mercado internacional.

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Conocé la cotización de este martes, 14 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos