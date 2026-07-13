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Las cáscaras de limón y el vinagre son dos ingredientes presentes en casi todas las cocinas con usos que exceden lo meramente culinario.

Cuando se combinan pueden crear una mezcla complementaria a la limpieza del hogar, que aprovecha tanto las propiedades naturales del vinagre como el aroma natural cítrico del limón.

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Mezclar cáscaras de limón con vinagre: para qué sirve

Cuando las cáscaras de limón se dejan reposar varios días dentro de un frasco lleno de vinagre, el líquido adquiere parte del aroma de la fruta y puede emplearse como un limpiador casero

Puede usarse para

  • Asear mesadas
  • Desengrasar superficies
  • Eliminar restos de jabón
  • Limpiar griferías
  • Neutralizar malos olores
La mezcla puede usarse para asear diversas superficies.
La mezcla puede usarse para asear diversas superficies.Fuente: Shutterstockbrizmaker

Cómo se prepara esta mezcla de vinagre y cáscaras de limón paso a paso

El procedimiento para elaborar esta mezcla casera es sencillo

  • Colocar las cáscaras de limón dentro de un frasco de vidrio
  • Cubrirlas completamente con vinagre
  • Cerrar el frasco con tapa
  • Dejar reposar la mezcla entre una y dos semanas en un lugar fresco y alejado de la luz directa
  • Colar el líquido y pasarlo a un pulverizador para facilitar su aplicación
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Cómo poner en práctica esta mezcla casera de cáscara de limón y vinagre

Una vez se encuentre listo puede colocarse de forma directa sobre la superficie que se desea limpiar. El consejo es dejarlo actuar unos minutos cuando el lugar percutido tiene restos de grasa.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.