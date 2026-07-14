En la apertura de mercados de este martes, 14 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.88 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.08%.

En la última semana, el Euro subió 7.98% y en el último año acumuló 378.43%, reflejando un alza reciente y una tendencia anual marcadamente alcista.

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Conocé la cotización de este martes, 14 de julio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 3.11%, es menor que la volatilidad anual del 5.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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