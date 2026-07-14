La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 14 de julio en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.07% en comparación con la jornada anterior.

La libra esterlina mostró una apreciación destacada: en la última semana avanzó un 24.10% y en el último año acumuló una variación del 87.58%, señalando una tendencia alcista sostenida.

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Conocé la cotización de este martes, 14 de julio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.95%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.08%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor. La moneda ha estado recuperando terreno, beneficiándose de un entorno económico favorable.

En contraste, en los días previos, si analizamos un dato de -1 igual a -1, se observó una tendencia a la baja, lo que sugiere que la Libra enfrentaba presión. Sin embargo, la reciente recuperación sugiere una posible estabilización en su valor.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Los precios de la canasta básica se mantienen por encima de la inflación

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA