Existen múltiples formas de aromatizar el hogar sin recurrir a los clásicos productos químicos del supermercado. Mezclar ingredientes que ya se tienen en casa es un método cada vez más utilizado por su practicidad y simpleza. En el caso de hervir nuez moscada con canela, se trata de una técnica elegida por su carácter económico y rendidor, ya que ambos ingredientes tienen un aroma intenso que se impregna rápidamente en los ambientes. Hervir nuez moscada con canela se volvió una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan aromatizar el hogar sin recurrir a productos químicos. Esta combinación libera un aroma intenso y especiado que se expande rápidamente por los ambientes, generando una sensación de calidez y confort. Entre sus principales beneficios, se destaca su capacidad para perfumar los espacios de forma natural, sin aerosoles ni fragancias artificiales. Además, muchas personas asocian este aroma con un efecto relajante, ideal para reducir el estrés y crear un ambiente más agradable. También resulta útil para neutralizar olores persistentes en la cocina, el baño o zonas cerradas, gracias a la intensidad de las especias. Otro punto a favor es su bajo costo y practicidad: se trata de ingredientes comunes que suelen estar en cualquier cocina, lo que lo convierte en un recurso simple, económico y accesible para el día a día. Preparar esta mezcla es sencillo, pero es importante hacerlo correctamente para aprovechar sus beneficios sin riesgos. Primero, se deben colocar una o dos ramas de canela en una olla con agua y añadir una pequeña cantidad de nuez moscada rallada. Luego, se lleva a hervor y se reduce el fuego para que la mezcla continúe liberando vapor de forma constante. El secreto está en dejar que el vapor se disperse por el ambiente durante varios minutos, ya que es lo que transporta el aroma. El efecto puede durar entre 30 minutos y una hora, dependiendo de la intensidad del hervor y la cantidad de agua utilizada. Para mantener el aroma por más tiempo, se puede agregar agua a medida que se evapora o reutilizar la preparación una o dos veces más, aunque con menor intensidad. También es recomendable no dejar la olla sin supervisión y evitar concentraciones excesivas de especias, para que el aroma no resulte invasivo.