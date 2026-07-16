La preparación es fácil, requiere pocos elementos e ingredientes y se usa para refrescar los ambientes después de cocinar.

Las cáscaras de pomelo no necesariamente deben terminar en la basura. En los últimos años, se popularizó un sencillo truco casero que consiste en hervirlas junto a ramas de canela para perfumar el hogar de forma natural.

La preparación es fácil, requiere pocos elementos e ingredientes y se usa para refrescar los ambientes después de cocinar o simplemente para dejar un perfume cítrico con notas especiadas.

Para qué sirve hervir cáscaras de pomelo con ramas de canela

Hervir cáscaras de pomelo junto con ramas de canela es un truco casero muy popular para aromatizar el hogar de forma natural.

El calor libera los aceites esenciales presentes en la cáscara del pomelo y el característico aroma especiado de la canela, generando una fragancia intensa y agradable que se extenderá por distintos ambientes de la casa.

Muchas personas usan esta preparación después de cocinar, para ayudar a disimular olores persistentes o simplemente para crear una sensación de frescura sin recurrir a aromatizantes comerciales.

Cómo hervir correctamente las cáscaras de pomelo con ramas de canela

Para este truco se necesitarán las cáscaras de un pomelo, 2 o 3 ramas de canela y un litro de agua. Antes de poner los ingredientes a hervir, hay que asegurarse de que las cáscaras están limpias.

Se debe llevar la preparación a punto de ebullición y cuando llegué allí, reducir el fuego y dejar cocinar entre 20 y 30 minutos para que el vapor libere los aromas. Si el agua se evapora, se puede agregar un poco más para prolongar el efecto.

Para este truco se necesitarán las cáscaras de un pomelo, 2 o 3 ramas de canela y un litro de agua. Chat GPT

Por qué recomiendan hervir cáscaras de pomelo con ramas de canela

Este método ganó popularidad porque permite aprovechar ingredientes que muchas veces terminan en la basura, como las cáscaras de pomelo, y transformarlos en un aromatizante casero.

La combinación ofrece un equilibrio entre las notas cítricas, frescas y ligeramente amargas del pomelo, y el aroma cálido y especiado de la canela. Es una mezcla especialmente apreciada durante los meses más fríos y para perfumar ambientes.

No obstante, es desaconsejado dejar la olla sin supervisión y es necesario siempre controlar el nivel del agua para evitar que se evapore por completo.