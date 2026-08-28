El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7388 este viernes, 28 de agosto de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.42% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización en el mercado de Libra esterlina subió 0.76%, pero en el último año acumuló una caída de -3.59%, lo que sugiere debilidad anual pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de la Libra esterlina fue del 3.25%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.95%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una disminución en comparación con los días anteriores, con un dato de -1 que indica una tendencia a la baja. Esto se ha visto reflejado en un cambio negativo constante durante los últimos tres días, lo que genera preocupación entre los inversionistas.

La continua caída de la Libra esterlina podría afectar la confianza en la economía británica y llevar a una mayor incertidumbre en los mercados. Es importante observar cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días para entender su impacto a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.