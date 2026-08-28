Al cierre de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.025. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.24%.

En la última semana, el peso mexicano registró una ligera apreciación de 0.68%, mientras que en el último año acumuló una depreciación de 7.32%, indicando una corrección reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana es de 2.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.32%.

En los últimos cinco días, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, indicando un fortalecimiento gradual de la moneda en comparación con su desempeño previo. Este aumento se refleja en un cambio favorable que podría estar influenciado por factores económicos y políticos recientes.

La estabilidad en el entorno económico global también ha contribuido a este crecimiento, lo que sugiere una mayor confianza en el Peso mexicano por parte de los inversionistas. Esta tendencia positiva podría facilitar un mejor intercambio comercial y atraer inversión extranjera.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Peso mexicano podría continuar fortaleciéndose si las condiciones favorables persisten en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.