El Departamento de Estado de Estados Unidos organiza de manera periódica Ferias de Pasaporte (Special Passport Acceptance Fairs).

Se trata de jornadas especiales dispuestas en oficinas de correo, bibliotecas, tribunales y centros comunitarios que tienen el objetivo de facilitar la solicitud del pasaporte.

La particularidad de estos eventos es el horario, ya que suelen realizarse durante la tarde o en fines de semana, cuando las oficinas no están operando.

Jprnadas especiales dispuestas en oficinas de correo, bibliotecas, tribunales y centros comunitarios Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos anunció que permitirá tramitar pasaportes americanos: ¿Quiénes podrán asistir a estos eventos?

Las ferias de pasaporte apuntan a personas que deben realizar el trámite de forma presencial. Se excluyen esta modalidad a las renovaciones. Por lo tanto, pueden asistir:

Adultos que solicitan un pasaporte estadounidense por primera vez

Menores de 16 años que necesiten tramitar el documento

Familias que deben realizar el trámite de manera presencial

Personas que tengan dificultades para obtener una cita en horarios regulares

¿Cuáles son las fechas y lugares?

La feria de pasaporte tendrá distintos lugares y fechas:

Miércoles 8 de julio:

En Carolina del Norte, Charlotte - Feria ESPN Passport (10011 Rushmore Dr) de 9 a 16 hs

Jueves 9 de julio:

En Nueva York, Llanuras blancas - Hospital de White Plains (41 E Post Rd) de 11 a 15 hs

En Arizona, Tucson - El Pueblo Center (101 West Irvington Rd) de 15 a 19 hs

Se puede consultar la lista completa con fechas y lugares en la página oficial de travel.state.gov

¿Cuáles son las ventajas de las ferias de pasaportes?

Durante estas jornadas, se permitirá presentar la solicitud de pasaporte sin tener que esperar una cita de forma tradicional, en cualquiera de las sedes participantes. El personal de estos eventos está capacitado para revisar la documentación y ayudar en el proceso.

Principalmente, las ventajas son los horarios extendidos y una mayor disponibilidad de citas, esto vuelve a las ferias de pasaporte un lugar clave para realizar el trámite en caso de tener una agenda ajustada.

Principalmente, las ventajas son los horarios extendidos y una mayor disponibilidad de citas, EFE | Freepik

¿Qué documentos piden para el trámite en estas ferias?

Para acudir a estos eventos, conviene ir con los documentos requeridos para el trámite:

Formulario DS-11 ya completo

Prueba de ciudadanía estadounidense

Documento de identificación válido con fotografía

Fotocopias de la documentación requerida

Fotografía para el pasaporte

Pago de las tarifas correspondientes



