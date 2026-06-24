Al momento de viajar a Estados Unidos, los visitantes deben presentar toda la documentación requerida conforme a su situación particular para que el traslado al puerto de entrada sea habilitado y las autoridades efectúen posteriormente los controles necesarios que determinarán su admisión.

No obstante, existen circunstancias específicas en las que el proceso migratorio no es necesario al volar al país, dado que ya fue realizado anteriormente en un territorio estadounidense.

Estados Unidos no requiere pasar por inmigración al efectuar este procedimiento previo al vuelo

Puerto Rico es considerado un territorio no incorporado de Estados Unidos y en consecuencia, aquellos viajeros que deseen visitar este destino deberán someterse a los mismos controles migratorios que se requieren para ingresar directamente a Estados Unidos.

En este contexto, los viajes que se realicen desde Puerto Rico hacia Estados Unidos o viceversa no se consideran ante las autoridades como una salida del país, por lo que no es necesario volver a pasar por migraciones al realizar un vuelo directo entre cualquiera de estos territorios.

Existen circunstancias específicas en las que el proceso migratorio no es necesario al volar al país.

Cuando los viajeros arriban a EE.UU. desde Puerto Rico, no es necesario que se sometan a inmigración, siempre que el vuelo sea directo desde PR a un estado.

Volar sin realizar el proceso migratorio: documentos necesarios que debo portar

A pesar de que los viajeros que arriban a Puerto Rico no necesitan reintegrarse al proceso migratorio para acceder a Estados Unidos, es imperativo que dispongan de la documentación pertinente para propósitos de identificación.

Un pasaporte extranjero figura entre las identificaciones válidas para vuelos nacionales, según lo estipulado en la lista oficial de documentos aceptables que ha sido divulgada en el sitio web de la Administración de Seguridad en el Transporte.

El Gobierno de Puerto Rico advierte que los visitantes extranjeros deben cumplir con las mismas regulaciones y requisitos de inmigración de los Estados Unidos, incluyendo la obtención del visado correspondiente.