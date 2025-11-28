Foto: ArchivoMedida nacional: Estados Unidos está rechazando automáticamente todos estos pasaportes en los aeropuertos. (Fuente: Archivo)

La renovación del pasaporte por internet es una alternativa ágil y práctica para resolver los trámites de viaje. Sin embargo, no todos los ciudadanos pueden acceder a este procedimiento digital, ya que existen condiciones específicas que excluyen automáticamente a quienes no las cumplen.

En este sentido, el Gobierno de los Estados Unidos prohíbe de manera explícita el uso de esta opción a quienes no reúnen todos los criterios fijados por el Departamento de Estado.

Renovación del pasaporte: cuáles serán rechazados automáticamente

La renovación del pasaporte por vía online está restringida a un grupo específico de ciudadanos. El sistema establece requisitos claros y no permite avanzar si alguno de ellos no se cumple.

Medida nacional: Estados Unidos está rechazando automáticamente todos estos pasaportes en los aeropuertos del país. (Fuente: Archivo)

Quedan excluidos de este trámite quienes:

Tienen menos de 25 años.

No poseen un pasaporte emitido entre 9 y 15 años atrás.

Tienen un pasaporte dañado, extraviado o robado.

Necesitan cambiar datos como nombre, género u otra información personal.

Viajan en menos de 8 semanas.

No residen actualmente en Estados Unidos.

En tales situaciones, el sitio web oficial redirige automáticamente a los métodos tradicionales. La renovación debe realizarse por correo o mediante una cita presencial, según corresponda.

Opciones disponibles para quienes han sido excluidos

El sitio oficial travel.state.gov ofrece una herramienta para verificar si una persona es elegible o no para la renovación online.

En general, quienes no pueden renovar el pasaporte en línea deben optar por los canales tradicionales. Esto implica enviar el formulario DS-82 por correo postal, junto con una nueva foto y el pasaporte anterior.

Para casos urgentes, documentos extraviados o pasaportes vencidos hace más de 15 años, el trámite debe realizarse de manera presencial. Para ello, es necesario solicitar una cita en una agencia de pasaportes del Departamento de Estado.