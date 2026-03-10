Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Paraguay se posiciona como una de las economías más dinámicas de América Latina hacia el año 2026. Este contexto se desarrolla en un entorno económico regional caracterizado por un crecimiento moderado en la mayoría de sus grandes economías. La proyección del organismo regional ubica a Paraguay entre los países con mayor expansión del Producto Interno Bruto (PBI) en la región, destacándose por tasas muy por encima del promedio continental. Esta cifra sitúa al país en una posición destacada frente a economías más grandes como Brasil o México, que se espera crezcan a ritmos más lentos en el mismo período. Mientras la CEPAL prevé que la economía latinoamericana crecerá alrededor de 2,3% en 2026, reflejando un panorama general de crecimiento moderado y desigual, Paraguay sería uno de los líderes de la expansión regional con una proyección de crecimiento cercano al 4,0% para el próximo año. Aunque países como Brasil y México continúan siendo líderes en términos de tamaño económico e influencia comercial, la trayectoria de Paraguay representa una señal de cambio dentro de América Latina, donde economías más pequeñas pero robustas pueden adquirir mayor protagonismo. El avance proyectado también podría atraer inversiones extranjeras, fortalecer las cadenas productivas regionales y consolidar la posición del país en mesas de negociación económica internacional, especialmente en momentos en que el crecimiento global enfrenta incertidumbres.