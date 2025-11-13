En esta noticia Crece la preocupación por la privacidad y el uso de datos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha dado un nuevo paso en su estrategia de vigilancia migratoria, incorporando una herramienta que genera polémica por su alcance y precisión.

Se trata de los lectores automáticos de matrículas (ALPR), un sistema capaz de registrar la ubicación de millones de vehículos en cuestión de segundos.

Atención inmigrantes: cómo funciona la nueva herramienta de ICE

Los ALPR se instalan en patrullas, postes y semáforos para capturar las placas de autos en movimiento. Una vez fotografiadas, las matrículas se cruzan con bases de datos estatales, policiales y privadas. De esta forma, ICE puede rastrear los recorridos habituales de un vehículo y asociarlos a una persona o domicilio específico.

El ICE puso en funcionamiento un nuevo control de matriculas. Imagen: archivo.

Expertos en derechos civiles advierten que esta tecnología permite construir un mapa digital de la vida cotidiana: los lugares que alguien visita, las rutas que repite y hasta los vínculos personales que mantiene.

“Si un vehículo está registrado a su nombre o dirección, ICE podría conocer su rutina completa”, explicó la organización Immigrant Defense Project (IDP).

Aunque el uso de cámaras de lectura de matrículas no es nuevo, su incorporación masiva por parte de ICE despertó preocupación en organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos humanos.

La American Civil Liberties Union (ACLU) alertó que esta tecnología podría derivar en un rastreo masivo sin orden judicial, afectando no solo a migrantes sino también a ciudadanos estadounidenses.

Además, gran parte de los datos obtenidos por los ALPR se almacenan en servidores privados y pueden ser compartidos entre distintas agencias gubernamentales, sin conocimiento del propietario del vehículo. En algunos casos, la información se conserva durante años, lo que incrementa el riesgo de filtraciones o uso indebido.

Recomendaciones para conductores inmigrantes

Abogados especializados en inmigración recuerdan que cualquier persona tiene derecho a permanecer en silencio y a pedir la identificación del agente si es detenida. También aconsejan mantener actualizada la información del vehículo y conocer los derechos legales ante un control de ICE.