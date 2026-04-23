En las últimas horas, una declaración oficial reabrió un debate sensible sobre la estabilidad de la residencia legal y el alcance real de las decisiones administrativas. La discusión gira en torno a la Green Card en Estados Unidos, un documento clave para quienes construyen su vida en el país. Ahora, bajo una nueva línea de control, crece la incertidumbre sobre qué puede pasar con permisos concedidos en años recientes. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, confirmó que se analiza reexaminar residencias permanentes y otros beneficios migratorios otorgados otorgados durante la administración de Joe Biden (20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021). Según explicó públicamente, el objetivo es reforzar los controles y detectar posibles irregularidades en procesos que, a su criterio, no fueron lo suficientemente estrictos. “Estamos revisando el pasado para reevaluar casos”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aseguró que actualmente existe un sistema de verificación más riguroso. La medida, de avanzar, podría alcanzar a más de 4,3 millones de personas, de acuerdo con estimaciones vinculadas a beneficios otorgados en ese período. El foco estaría puesto en identificar inconsistencias, errores administrativos o posibles fraudes en solicitudes ya aprobadas. Sin embargo, hasta el momento no se difundió un informe detallado que precise el alcance concreto del operativo ni los criterios específicos de selección. No se trata de una eliminación automática. La legislación vigente establece que la residencia permanente legal no puede ser retirada sin un procedimiento formal. En ese sentido, el proceso contempla varias etapas y garantías. Durante los primeros cinco años desde la obtención de la green card, el gobierno puede iniciar un proceso de rescisión si considera que la persona no cumplía con los requisitos al momento de recibir el beneficio. En esos casos, el titular debe ser notificado y tiene derecho a defenderse. Para quienes superan ese período, la situación cambia. Cualquier intento de revocación requiere una instancia judicial, donde un juez de inmigración evalúa el caso antes de tomar una decisión. Especialistas en derecho migratorio advierten que, en la práctica, las revisiones suelen enfocarse en casos con indicios claros de irregularidades. Aun así, el anuncio generó preocupación porque podría implicar una revisión más amplia de lo habitual. Más allá de este nuevo escenario, existen motivos ya establecidos por ley que pueden derivar en la pérdida de la green card en Estados Unidos. Entre los principales se encuentran: En todos los casos, la carga de la prueba recae en el gobierno, que debe demostrar la causa ante una autoridad competente.