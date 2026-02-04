Durante las últimas semanas, se reportó una gran cantidad de llamadas de personas que afirman pertenecer al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). En ellas, ofrecen ayuda para resolver supuestos “problemas fiscales”, asegurando que los usuarios “deben impuestos”.

Sin embargo, se trata de llamadas malintencionadas cuyo objetivo es engañar a las víctimas: utilizan la excusa de una presunta deuda impositiva para obtener datos sensibles, como información bancaria, o para exigir el pago de deudas inexistentes.

Las tácticas de engaño que utilizan

El objetivo principal de estas llamadas o mensajes es generar un estado de urgencia. Quienes se comunican aseguran pertenecer a un supuesto Departamento de Supervisión de Resolución Tributaria y, tras presentarse, afirman que la persona contactada tiene declaraciones de impuestos faltantes o deudas ya vencidas.

Para “resolver” la situación, solicitan información personal, como el número de Seguro Social o los datos de cuentas bancarias. Con esta información, los delincuentes pueden presentar declaraciones de impuestos falsas y apropiarse de reembolsos emitidos por el organismo.

Lo que aconsejan desde la FTC

La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda no compartir la información solicitada, especialmente cuando se trata de llamadas o intentos de contacto que no se realizan a través de canales oficiales. Además, aconseja comunicarse de forma directa con el IRS para verificar cualquier información que genere dudas.

De manera simple y directa, la FTC resume su recomendación con este consejo: “si alguien lo llama de repente ofreciéndole ayuda para resolver un problema fiscal, cuelgue”.