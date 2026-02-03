El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de supervisar los movimientos financieros de todos los contribuyentes. Los ciudadanos que no cumplen con sus obligaciones pueden enfrentar después de reiterados incumplimientos un embargo de bienes y cuentas bancarias.

El proceso del IRS abarca varios pasos previos antes de llegar al embargo definitivo. Una vez que se han agotado los avisos, la agencia puede proceder legalmente para recuperar las deudas impagas, lo que podría afectar considerablemente los patrimonios de muchos ciudadanos y residentes que han pasado por alto esta obligación.

El IRS embargará bienes y cuentas bancarias de todas estas personas

El Gobierno mantiene un protocolo firme para quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales y dejan pasar los avisos oficiales. El organismo tributario puede avanzar con embargos sobre cuentas bancarias, bienes personales y salarios cuando un contribuyente no responde a los requerimientos formales.

Esta medida abarca tanto a ciudadanos como a residentes extranjeros. La normativa establece que el retraso reiterado en el cumplimiento de las obligaciones fiscales puede desencadenar acciones que afectan directamente el patrimonio, incluso cuando la deuda no es elevada.

IRS puede embargar los bienes de un contribuyente para saldar su obligación pendiente. Fuente: archivo.

Cómo evitar un embargo del IRS

El organismo fiscal envía avisos previos que notifican sobre montos adeudados y pasos pendientes. Cuando la persona no responde y el plazo administrativo se agota, la autoridad queda habilitada para tomar medidas que buscan recuperar la deuda mediante el embargo de activos financieros.

El proceso no distingue entre grandes y pequeñas deudas. La acumulación de intereses y la falta de respuesta a las notificaciones desencadenan el mismo tratamiento. También puede aplicarse cuando el contribuyente no actualiza información básica como su domicilio fiscal, lo que impide recibir las comunicaciones oficiales.

Si se efectiviza, la medida puede alcanzar cuentas bancarias, salarios y bienes materiales. Esto incluye automóviles, propiedades y cualquier activo capaz de cubrir el monto adeudado más los intereses acumulados. La acción se mantiene activa hasta que la deuda queda completamente saldada.