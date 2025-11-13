Los titulares de la Green Card disfrutan del derecho de entrar y salir de Estados Unidos, pero un paso en falso durante un viaje internacional puede poner en riesgo su estatus migratorio.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que existen normas específicas que todo residente debe cumplir antes de abandonar el país, incluso por períodos breves.

Qué deben llevar los residentes al salir de Estados Unidos

Los residentes permanentes legales deben mantener su intención de vivir de manera estable en EE.UU., aun cuando realicen viajes cortos.

Para ello, el USCIS recomienda tener en regla una serie de documentos esenciales:

Pasaporte válido del país de origen.

Green Card o tarjeta de residencia permanente.

En algunos casos, visa de entrada al país que se visita.

Según las autoridades, mantener vínculos sólidos con Estados Unidos —como empleo activo, domicilio fijo, pago de impuestos y familia residente— es fundamental para no generar sospechas de abandono de residencia.

Qué sucede al volver a Estados Unidos

Al momento del reingreso, los oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) verifican la tarjeta de residencia y pueden solicitar documentos adicionales como el pasaporte o una licencia de conducir estadounidense.

El USCIS también recuerda que toda persona mayor de 18 años debe portar su Green Card válida en todo momento, incluso dentro del territorio norteamericano.

Cuánto tiempo se puede permanecer fuera del país

El organismo migratorio es claro: estar más de 12 meses consecutivos fuera de EE.UU. puede considerarse abandono del estatus de residente. Para evitarlo, los viajeros deben tramitar un Permiso de Reingreso (Formulario I-131) antes de partir, lo que permite regresar al país sin perder la residencia mientras el documento esté vigente.

Si el viaje supera los dos años, el permiso deja de tener efecto y el residente deberá solicitar una visa SB-1 de residente que regresa, en la embajada o consulado estadounidense correspondiente.

Cuáles son las excepciones del USCIS

Existen excepciones para los cónyuges o hijos de miembros de las Fuerzas Armadas o empleados civiles del gobierno que sean enviados al extranjero por órdenes oficiales. En esos casos, el permiso de reingreso no es obligatorio.

Sin embargo, el USCIS advierte que las ausencias de seis meses o más pueden interrumpir el período de residencia continua requerido para solicitar la ciudadanía estadounidense. Para conservarla, el residente puede presentar el Formulario N-470, que protege su continuidad legal en el país.