Tras las audiencias públicas que marcaron el inicio de abril, los pasillos de la Corte Suprema de los Estados Unidos vibran con una tensión que trasciende lo legal. Los nueve magistrados se encuentran ahora en la fase crítica de deliberación para decidir si el decreto emitido por Donald Trump el pasado 20 de enero de 2025, que busca eliminar la ciudadanía automática por nacimiento, se mantiene en pie o es derribado por la Constitución. Lo que hace este caso único no es solo la interpretación técnica de la Decimocuarta Enmienda, sino el hecho de que quienes tienen el mazo en la mano son, en su esencia, el producto vivo de los procesos migratorios que hoy están bajo la lupa. Para entender la magnitud del debate, hay que mirar el ADN de quienes deciden. El presidente de la Corte, John Roberts, no es solo un jurista de élite; es el heredero de mineros del carbón ingleses y familias eslovacas que llegaron a Pensilvania escapando de la hambruna y el caos político. Sus raíces en el viejo continente, específicamente en el pueblo de Atherton y la región de Hungría, son el testimonio de una familia que apostó todo por el sueño americano en los montes Allegheny. En una orilla distinta, pero igualmente marcada por la historia nacional, se encuentran los jueces Clarence Thomas y Ketanji Brown Jackson. Ambos cargan con el legado de antepasados que llegaron a estas tierras de forma forzosa desde África Occidental. Thomas, en particular, ha reivindicado sus raíces “Geechee” y “Gullah”, comunidades que preservaron su cultura y lengua criolla durante siglos en las tierras bajas de Georgia y Carolina del Sur. Para ellos, la ciudadanía no fue un regalo, sino una conquista ganada tras generaciones de esclavitud. El magistrado Samuel Alito representa una de las historias más icónicas de la asimilación. Su padre nació en Saline Joniche, Calabria, bajo el nombre de Salvatore Alati. Fue el proceso de “americanización” en las escuelas de Nueva Jersey lo que transformó ese apellido italiano en el Alito que hoy firma sentencias de trascendencia global. Alito suele recordar que su padre creció en la pobreza, pero gracias a la apertura de este país, pudo pasar de las fábricas a las aulas universitarias. Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor inyecta la identidad caribeña en el tribunal. Como “orgullosa neoyorquina de origen puertorriqueño”, sus raíces se hunden en el siglo XIX de la isla bajo dominio español. Su madre, Celina Báez, dejó Lajas para unirse al Ejército, formando parte de la gran ola migratoria que transformó el Bronx. Esta conexión con la identidad hispana se complementa con la de Elena Kagan, cuya familia es el vivo reflejo de la resiliencia judía rusa. Sus abuelos, procedentes de las tierras que hoy forman parte de Ucrania, trajeron consigo el yiddish y una fe inquebrantable en el sistema educativo estadounidense que permitió a Kagan llegar a lo más alto de la justicia. No todos los magistrados tienen historias de migración reciente. Neil Gorsuch se define a través de la vasta geografía del Oeste americano. Con antepasados ingleses, alemanes e irlandeses que llegaron hace siglos, Gorsuch es un coloradense de cuarta generación que entiende la ley a través de la experiencia fronteriza de su abuelo John en un Denver que aún era un pueblo ganadero. Finalmente, la jueza Amy Coney Barrett encarna la herencia franco-irlandesa del sur. Su identidad está sellada por las tradiciones de Nueva Orleans, desde el Mardi Gras hasta una genealogía que ha permanecido en suelo estadounidense por incontables generaciones. Ahora, este mosaico de identidades —que abarca desde las costas de Puerto Rico hasta las estepas rusas y las montañas de Colorado— tiene la tarea de responder: ¿Cuándo se convierte uno en estadounidense? La nación espera el fallo que determinará si el lugar donde naces sigue siendo, como ha sido desde 1868, tu boleto de entrada a la ciudadanía plena.