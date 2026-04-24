En la búsqueda constante por soluciones sostenibles y económicas, un recurso doméstico está ganando terreno en las casas de miles de familias: la combinación de posos de café (borra) con bicarbonato de sodio. Lo que para muchos es simple desperdicio orgánico, se ha convertido en una herramienta multifuncional que promete resolver problemas cotidianos sin necesidad de químicos agresivos. Esta tendencia no solo responde a una conciencia ecológica, sino también a la eficiencia de dos ingredientes que casi todos tienen en su despensa. Mientras que el café actúa como un potente absorbente de aromas, el bicarbonato de sodio potencia la desinfección y la limpieza profunda, creando una mezcla dinámica para el mantenimiento del hogar. Uno de los usos más efectivos de este “dúo dinámico” es el control de fragancias desagradables. Colocar una pequeña mezcla de café seco y bicarbonato en recipientes abiertos dentro del refrigerador o cerca de los botes de basura puede neutralizar olores persistentes en cuestión de horas. Pero su utilidad no termina ahí. Gracias a la textura granulosa del café y la capacidad abrasiva suave del bicarbonato, esta mezcla es ideal para: Para maximizar el impacto de este truco, es fundamental que los restos de café estén completamente secos antes de mezclarlos con el bicarbonato de sodio; de lo contrario, la humedad podría generar moho rápidamente. La proporción recomendada suele ser de dos partes de café por una de bicarbonato. Expertos en economía doméstica sugieren actuar con prontitud: en lugar de desechar el filtro de la mañana, extiéndelo sobre un papel absorbente y, una vez seco, guárdalo en un frasco de vidrio junto al bicarbonato. Actuar de manera preventiva con estos recursos naturales no solo ayuda al medio ambiente al reducir residuos, sino que ofrece una alternativa profesional y de bajo costo para mantener un ambiente fresco y reluciente.