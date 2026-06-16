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Para obtener un permiso de residencia permanente por ajuste de estatus, es necesario presentar un documentación específica, entre ellos, el Formulario I-864, que se conoce como Affidabit of Support o Declaración de Patrocinio Económico.
Este documento se utiliza como un contrato legal entre quien patrocina al inmigrante a quien se emitirá el permiso y el Gobierno de los Estados Unidos.
Se rechazarán todas las Green Cards a quienes no presenten este documento financiero clave: ¿Quiénes deben presentar el Formulario I-864?
Es uno de los documentos clave a la hora de solicitar la Green Card por vínculo familiar. Tiene como finalidad demostrar que el solicitante cuenta con respaldo económico y no dependerá de ayudas estatales.
En este sentido, quienes deben presentarlo son:
- Personas que solicitan una Green Card patrocinadas por un familiar
- Cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
- Padres, hijos y hermanos patrocinados por ciudadanos estadounidenses
- Cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes
- Algunos inmigrantes por empleo cuando existe una relación familiar con participación en la empresa patrocinadora
En los documentos, el patrocinador debe demostrar ingresos suficientes equivalentes al 135% de las Guías Federales de Pobreza.
Los errores que pueden costarte la Green Card
El Gobierno puede demorarse en el procesamiento e incluso llegar a negar la solicitud cuando hay problemas relacionados a la documentación financiera:
- Presentar un formulario incompleto o con información inconsistente
- No adjuntar declaraciones de impuestos o transcripciones fiscales
- No demostrar ingresos suficientes para cumplir con los requisitos federales
- Calcular incorrectamente el tamaño del grupo familiar
- Omitir pruebas de empleo o ingresos actuales
- No incluir un patrocinador conjunto cuando el patrocinador principal no alcanza los niveles exigidos
¿Qué otros documentos puede pedir el USCIS a quienes soliciten residencia permanente?
Entre los documentos que USCIS puede solicitar para evaluar al inmigrante están:
- Formulario I-485 (ajuste de estatus)
- Acta de nacimiento
- Pasaporte vigente
- Evidencia del estatus migratorio actual
- Examen médico de inmigración
- Certificados de matrimonio o divorcio cuando correspondan
- Pruebas de la relación familiar con el patrocinador
- Declaraciones de impuestos y comprobantes de ingresos del patrocinador
- Antecedentes migratorios y documentación adicional para verificaciones de seguridad