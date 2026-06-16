Para obtener un permiso de residencia permanente por ajuste de estatus se debe presentar este formulario de forma correcta.

Para obtener un permiso de residencia permanente por ajuste de estatus, es necesario presentar un documentación específica, entre ellos, el Formulario I-864, que se conoce como Affidabit of Support o Declaración de Patrocinio Económico.

Este documento se utiliza como un contrato legal entre quien patrocina al inmigrante a quien se emitirá el permiso y el Gobierno de los Estados Unidos.

Este documento se utiliza como un contrato legal entre quien patrocina al inmigrante a quien se emitirá el permiso y el Gobierno de los Estados Unidos. El Cronista | Shutterstock y EFE

Se rechazarán todas las Green Cards a quienes no presenten este documento financiero clave: ¿Quiénes deben presentar el Formulario I-864?

Es uno de los documentos clave a la hora de solicitar la Green Card por vínculo familiar. Tiene como finalidad demostrar que el solicitante cuenta con respaldo económico y no dependerá de ayudas estatales.

En este sentido, quienes deben presentarlo son:

Personas que solicitan una Green Card patrocinadas por un familiar

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Padres, hijos y hermanos patrocinados por ciudadanos estadounidenses

Cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes

Algunos inmigrantes por empleo cuando existe una relación familiar con participación en la empresa patrocinadora

En los documentos, el patrocinador debe demostrar ingresos suficientes equivalentes al 135% de las Guías Federales de Pobreza.

Los errores que pueden costarte la Green Card

El Gobierno puede demorarse en el procesamiento e incluso llegar a negar la solicitud cuando hay problemas relacionados a la documentación financiera:

Presentar un formulario incompleto o con información inconsistente

No adjuntar declaraciones de impuestos o transcripciones fiscales

No demostrar ingresos suficientes para cumplir con los requisitos federales

Calcular incorrectamente el tamaño del grupo familiar

Omitir pruebas de empleo o ingresos actuales

No incluir un patrocinador conjunto cuando el patrocinador principal no alcanza los niveles exigidos

¿Qué otros documentos puede pedir el USCIS a quienes soliciten residencia permanente?

Entre los documentos que USCIS puede solicitar para evaluar al inmigrante están: