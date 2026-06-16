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Para obtener un permiso de residencia permanente por ajuste de estatus, es necesario presentar un documentación específica, entre ellos, el Formulario I-864, que se conoce como Affidabit of Support o Declaración de Patrocinio Económico.

Este documento se utiliza como un contrato legal entre quien patrocina al inmigrante a quien se emitirá el permiso y el Gobierno de los Estados Unidos.

Este documento se utiliza como un contrato legal entre quien patrocina al inmigrante a quien se emitirá el permiso y el Gobierno de los Estados Unidos.
Este documento se utiliza como un contrato legal entre quien patrocina al inmigrante a quien se emitirá el permiso y el Gobierno de los Estados Unidos. El Cronista | Shutterstock y EFE

Se rechazarán todas las Green Cards a quienes no presenten este documento financiero clave: ¿Quiénes deben presentar el Formulario I-864?

Es uno de los documentos clave a la hora de solicitar la Green Card por vínculo familiar. Tiene como finalidad demostrar que el solicitante cuenta con respaldo económico y no dependerá de ayudas estatales.

En este sentido, quienes deben presentarlo son:

  • Personas que solicitan una Green Card patrocinadas por un familiar
  • Cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
  • Padres, hijos y hermanos patrocinados por ciudadanos estadounidenses
  • Cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes
  • Algunos inmigrantes por empleo cuando existe una relación familiar con participación en la empresa patrocinadora

En los documentos, el patrocinador debe demostrar ingresos suficientes equivalentes al 135% de las Guías Federales de Pobreza.

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Los errores que pueden costarte la Green Card

El Gobierno puede demorarse en el procesamiento e incluso llegar a negar la solicitud cuando hay problemas relacionados a la documentación financiera:

  • Presentar un formulario incompleto o con información inconsistente
  • No adjuntar declaraciones de impuestos o transcripciones fiscales
  • No demostrar ingresos suficientes para cumplir con los requisitos federales
  • Calcular incorrectamente el tamaño del grupo familiar
  • Omitir pruebas de empleo o ingresos actuales
  • No incluir un patrocinador conjunto cuando el patrocinador principal no alcanza los niveles exigidos

¿Qué otros documentos puede pedir el USCIS a quienes soliciten residencia permanente?

Entre los documentos que USCIS puede solicitar para evaluar al inmigrante están:

  • Formulario I-485 (ajuste de estatus)
  • Acta de nacimiento
  • Pasaporte vigente
  • Evidencia del estatus migratorio actual
  • Examen médico de inmigración
  • Certificados de matrimonio o divorcio cuando correspondan
  • Pruebas de la relación familiar con el patrocinador
  • Declaraciones de impuestos y comprobantes de ingresos del patrocinador
  • Antecedentes migratorios y documentación adicional para verificaciones de seguridad