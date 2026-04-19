Conseguir la ciudadanía estadounidense es una ambición común, pero el camino hacia ella no es tan directo. Existen una serie de requisitos legales y de residencia que deben cumplirse, lo que convierte el proceso en algo largo y complejo. Sin embargo, hay algunos elementos que pueden hacer que este procedimiento sea más rápido, y uno de ellos tiene que ver con los apellidos que se poseen, los cuales pueden facilitar la verificación de antecedentes. Aunque no garantiza una respuesta positiva, tener ciertos apellidos podría agilizar los trámites, especialmente si estos tienen una conexión histórica significativa con Estados Unidos, sobre todo dentro de la comunidad latina. Algunos de los apellidos más comunes que podrían facilitar el trámite son:AndersonBrownDavisJohnsonJonesMillerSmithWilson Las personas con uno o más de estos apellidos podrían tener una ventaja, especialmente si ya tienen familiares que son ciudadanos o residentes permanentes. En estos casos, el patrocinio familiar sigue siendo una de las formas más rápidas de obtener la ciudadanía. Es importante destacar que, aunque tener uno de estos apellidos puede agilizar ciertos pasos, no significa que el proceso de la ciudadanía se complete automáticamente. El factor más determinante sigue siendo cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración deEstados Unidos (USCIS). Entre estos requisitos se incluyen: Haber residido legalmente en el país por un tiempo determinado con la Green Card.Aprobar los exámenes de idioma y conocimientos cívicos.Mantener un historial migratorio y legal limpio.Demostrar residencia continua en el país.Estar físicamente presente en el estado donde se realiza la solicitud durante al menos tres meses antes de iniciar el trámite. Estos pasos son fundamentales para garantizar que el solicitante esté completamente integrado a la comunidad estadounidense, lo cual es clave para el USCIS. El camino hacia la ciudadanía puede llevar tiempo, pero con paciencia y perseverancia, es posible convertirte en ciudadano estadounidense siguiendo los pasos adecuados.