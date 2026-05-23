El presidente Donald Trump anunció el envío de 5.000 tropas adicionales a Polonia, reforzando la capacidad ofensiva de Estados Unidos en Europa. La confirmación llegó vía Truth Social y se produce mientras Washington sostiene una guerra activa en Irán y presiona a sus aliados de la OTAN para que asuman mayor responsabilidad defensiva.

El movimiento contradice una declaración del Pentágono del 19 de mayo que cancelaba el despliegue rotacional de unos 4.000 soldados hacia ese mismo país. La Casa Blanca y el Departamento de Defensa emitieron señales opuestas en menos de 48 horas.

¿Qué implica el envío de 5.000 tropas estadounidenses a Polonia?

Trump vinculó la decisión al respaldo político al nuevo presidente polaco Karol Nawrocki. Analistas de defensa, en cambio, apuntan a una desconexión entre el Pentágono y la Casa Blanca: el Departamento de Defensa habría penalizado a Polonia —aliado modelo según Trump— al incluirla en los recortes generales en Europa.

Aún no está confirmado si las tropas provienen de la unidad originalmente asignada o de otra diferente. El Pentágono derivó las consultas a la Casa Blanca, que respondió únicamente con el enlace al posteo de Trump.

Lo que se sabe y lo que no

Confirmado: 5.000 efectivos adicionales con destino Polonia

Sin confirmar: unidad de origen, fecha exacta y base de destino

Contexto: las brigadas en Europa pasarán de cuatro a tres en total

Trump vinculó la decisión al respaldo político al nuevo presidente polaco Karol Nawrocki. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A quiénes afecta este movimiento de tropas?

El reordenamiento reduce las brigadas de combate en Europa de cuatro a tres, lo que obliga a los aliados de la OTAN a cubrir capacidades que antes aportaban las fuerzas estadounidenses, incluidas unidades especializadas en fuego de largo alcance, difíciles de reemplazar.