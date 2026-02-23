El proceso de renovación de pasaporte en Estados Unidos es un paso crítico para quienes planean viajes internacionales, pero dejar pasar demasiado tiempo puede convertir un trámite sencillo en una pesadilla burocrática. El Departamento de Estado mantiene vigentes restricciones estrictas que impiden a ciertos ciudadanos realizar una renovación estándar, obligándolos a iniciar una solicitud desde cero. La normativa federal es clara: un pasaporte estadounidense no puede ser renovado si fue emitido hace más de 15 años. Superado este plazo, el documento pierde su elegibilidad para el proceso de renovación por correo (Formulario DS-82) y el ciudadano debe presentarse en persona para tramitar un ejemplar nuevo como si fuera la primera vez. Existen tres pilares fundamentales que determinan si puedes o no renovar tu documento: Más allá del tiempo transcurrido, existen factores legales y de identidad que cierran la puerta a la renovación directa. Si el pasaporte actual fue emitido antes de que el titular cumpliera los 16 años, no se considera un documento de adulto y requiere un trámite nuevo. Asimismo, cualquier cambio de nombre que no pueda ser debidamente acreditado con certificados oficiales de matrimonio o decretos judiciales impedirá el proceso. En estos casos, el sistema exige que el ciudadano restablezca su identidad mediante una solicitud presencial. Si te encuentras en la situación donde tu ejemplar vencido ha superado el límite de tres lustros, deberás seguir el protocolo de solicitud de pasaporte nuevo. Este camino requiere: Ignorar estos plazos no solo genera demoras, sino que también implica el pago de tarifas adicionales y la recolección de documentación que muchos no tienen a mano, por lo que las autoridades recomiendan revisar la fecha de emisión antes de planificar cualquier salida del país.