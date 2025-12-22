El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció una nueva política migratoria que endurece el proceso de documentación para todos los extranjeros. A partir de ahora, no se admitirán las visas ni los pasaportes que tengan fotografías en determinados estados.

Esta modificación tiene como objetivo reforzar la seguridad y evitar el fraude de identidad en los procesos migratorios. La medida elimina la posibilidad de reutilizar fotos antiguas que no reflejen la apariencia actual de los solicitantes y también deja sin efecto la presentación de fotos enviadas por las personas que realizan el trámite.

Confirmado: Estados Unidos prohíbe el ingreso a los extranjeros con estas fotografías en sus visas

El cambio fue implementado a través de la Política de Verificación de Fotografías Biométricas, una normativa oficial que limita el uso de imágenes antiguas en solicitudes migratorias. Esta política establece nuevos criterios sobre la vigencia y el origen de las fotografías utilizadas en visas y otros documentos.

Según esta política, las imágenes deben ser recientes y representar fielmente la apariencia actual del solicitante. El objetivo es reducir errores de identificación y fortalecer los sistemas de control migratorio.

USCIS modifica un aspecto clave de las fotografías en los documentos migratorios. Fuente: Archivo.

Con esta decisión, se elimina una flexibilidad que había sido aplicada en años anteriores, cuando se permitió reutilizar fotografías antiguas en determinados contextos.

Estas fotografías ya no serán aceptadas

A partir de diciembre, no serán aceptadas las fotografías que tengan más de tres años de antigüedad al momento de presentar la solicitud. Esto incluye imágenes utilizadas en trámites previos, aunque hayan sido válidas en su momento.

Tampoco se admitirán fotografías enviadas directamente por los solicitantes. La nueva política exige que las imágenes sean tomadas por organismos oficiales o entidades autorizadas, como ocurre durante las citas biométricas.

Además, cualquier fotografía que no refleje con precisión el aspecto actual de la persona podrá ser rechazada, incluso si cumple con requisitos técnicos básicos.

¿A quiénes afecta la nueva medida de USCIS?