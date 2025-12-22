Gobierno de EE. UU. permite ingreso sin visa a ciudadanos de países del Visa Waiver Program (foto: archivo).

El Gobierno de los Estados Unidos mantiene reglas muy estrictas sobre los documentos y protocolos que se deben completar para ingresar de forma legal al país. Sin embargo, existe un grupo de personas que pueden cruzar la frontera sin la necesidad de presentar una visa ni el pasaporte.

Según las autoridades migratorias, estos documentos alternativos forman parte de programas de viajeros de bajo riesgo, que agilizan tanto la verificación de identidad como los controles aduaneros y migratorios en los puestos fronterizos.

Confirmado: estas personas no necesitan ni visa ni pasaporte para ingresar a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses que cuenten con la tarjeta NEXUS vigente pueden ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa americana ni pasaporte, siempre que el cruce se realice por vía terrestre o marítima. Esta tarjeta funciona como documento válido de identidad y ciudadanía ante los agentes fronterizos.

La tarjeta NEXUS forma parte de un programa binacional para viajeros considerados de bajo riesgo, quienes previamente atravesaron controles de seguridad y verificación de antecedentes. Por este motivo, las autoridades permiten un proceso de ingreso más rápido y simplificado.

La Tarjeta NEXUS es un permiso migratorio al que pueden acceder los canadienses sin necesidad de solicitar una visa o pasaporte. Fuente: Archivo.

Este beneficio no se extiende a todos los tipos de viaje. Para ingresar por vía aérea, los ciudadanos canadienses continúan obligados a presentar su pasaporte vigente, aun cuando cuenten con la tarjeta NEXUS.

Cómo funciona el ingreso con la tarjeta NEXUS

Al llegar a la frontera por tierra o por embarcaciones autorizadas, las personas con tarjeta NEXUS pueden utilizar carriles especiales destinados a este programa. Allí, la tarjeta reemplaza la presentación del pasaporte y la visa, siempre que el motivo del viaje sea turismo o negocios temporales.

El ingreso bajo este sistema permite permanecer en Estados Unidos por un período limitado, generalmente de hasta seis meses, y no habilita a trabajar ni a residir de forma permanente. Las autoridades pueden solicitar información adicional si lo consideran necesario.

La validez de la tarjeta y el cumplimiento de las normas migratorias siguen siendo fundamentales. Si la NEXUS está vencida o si el viajero incumple las condiciones del programa, el beneficio puede ser rechazado.